Sci alpino | startlist discesa St Moritz 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Domani, venerdì 16 dicembre, comincia ufficialmente il weekend della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di sci-2023 con lalibera di Sankt. Sulla pista svizzera, nel prosieguo del fine settimana, andrà in scena un’altraed un SuperG. L’Italia sogna in grande con Sofia Goggia, leader della classifica di specialità con due vittorie all’attivo in quel di Lake Louise, ma possono ambire ad un piazzamento di prestigio anche Elena Curtoni, Laura Pirovano, Federica Brignone e le sorelle Nadia e Nicol Delago. Obiettivo zona punti invece per Karoline Pichler, assente Marta Bassino. La primalibera del weekend elvetico verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in direttasu Rai Play, Eurosport ...