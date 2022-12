Morto il giornalista sannita Giovanni Minicozzi Divenne notissimo nel Molise con il programma Moby Dick

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Lutto nel giornalismo molisano. E’, aveva 73 anni ed era uno dei giornalisti più conosciuti in regione soprattutto per il lungo periodo di lavoro a Teledove aveva condotto la trasmissione “”, in onda ogni venerdì sera., che prima di dedicarsi al giornalismo era stato anche un attivo sindacalista, era nato a Paduli (Benevento), viveva a Campobasso da tempo. Era iscritto all’Ordine dei Giornalisti deldal 2008. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

