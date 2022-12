“Mi dispiace | devo uscire” Antonino Spinalbese | nella notte l’annuncio ai concorrenti del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022)esce dal GF Vip. Dopo l’ingressocasa di Ginevra Lamborghini, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez dovrà abbandonare il reality per circa una settimana. Grazie alla storia, ormai arrivata al capolinea, con Oriana Marzoli, il rapporto con Giaele e il ritorno di Ginevra, in questi giorniè uno deipiù chiacchierati del GF Vip 7. Nonostante la squalifica arrivata a sole due settimane dall’inizio del reality show, Ginevra Lamborghini è rientrata in casa per portare scompiglio e il piano di Alfonso Signorini, che in tutti questi mesi ha fatto di tutto per creare la dinamica-Ginevra, ha funzionato. Leggi anche: “dirti questa cosa di Ginevra”. GF Vip 7, Attilio parla ad. La sua ...