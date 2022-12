(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilcriminale didietro ledi Capaci e di via D'Amelio è almeno in parte "" : se è stata realizzata la vendetta nei confronti di Giovanni Falcone e di Paolo ...

A ragionare sulledi mafia a 30 anni di distanza è il procuratore nazionale antimafia Giovanni, che avverte: "non può esserci contrasto efficace al di fuori del perimetro dello Stato ...... pronto a continuare l'inutile salasso della casse pubbliche, il Procuratoreche, nel medesimo intervento che citavo sopra, ha anche aggiunto in relazione alle: "Se si ricordassero le ... Melillo e le stragi del '92, fallito il progetto di Cosa Nostra Il progetto criminale di Cosa Nostra dietro le stragi di Capaci e di via D'Amelio è almeno in parte "fallito" : se è stata realizzata la vendetta nei confronti di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellin ...La mafia “stragista” è stata sicuramente combattuta dallo Stato e sarebbe una idiozia non riconoscerlo. Ciò posto, con quali criteri stabiliremmo oggi la pericolosità eversiva delle mafie [di D. Matt ...