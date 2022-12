Le Mans 2023 - Torna lIsotta Fraschini con una hypercar per il WEC

F1inGenerale

... firmato oggi dalle due societa' e in vigore dal primo gennaio, EssilorLuxottica continuera' a ... impegnati nel campionato del mondo endurance con la LeHypercar e in un campionato Gran ...... firmando con la Red Bull un accordo che prevede il ruolo da terzo pilota per la stagione. La ...- si è parlato tuttavia di una sua partecipazione alla prossima edizione della 24 Ore di Le- ... WEC | In vendita i campeggi per la 24 ore di Le Mans 2023: i prezzi e come acquistare Nell'ultimo numero di Total Film è presente una nuova immagine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel ...Il passaggio del DTM a un nuovo promoter per il 2023 offre l'opportunità ideale per abbandonare le divisive ripartenze in doppia fila come misura di risparmio, secondo i principali boss dei team.