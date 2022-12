Differenziato per 2 | domani seduta mattutina a porte chiuse al Taddei

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Prosegue la preparazione della prima squadra in vista della gara con il Como di domenica prossima (stadio Liberati, ore 14.00).Oggi per i rossoverdi lavoro diviso in gruppi, palestra, piscina e campo, al mattino e nel pomeriggio. Ai box Capuano e Donnarumma (entrambi impegnati nel percorso riabilitativo dai rispettivi infortuni), lavoro personalizzato per Martella (sovraccarico muscolare del polpaccio sinistro) e Capanni (patologia tendinea del ginocchio destro).allenamento mattutino al, a. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Commentaprimo Simon Kjaer è arrivato oggi a Dubai, sede del ritiro invernale del Milan. Il difensore danese ha svolto un lavoroEbbene, arrivato oggi a Dubai ha infatti svolto un lavoro. La sensazione è che servirà qualche giornorecuperare energie e condizione. Non si hanno notizie certe se il problema alla ... Milan, lavoro differenziato per Kjaer | Serie A | Calciomercato.com Procede anche in casa azzurra la marcia di avvicinamento alla gara del Meazza in programma il 4 gennaio Daniele Vitiello Inter-Napoli si avvicina e anche in casa partenopea si studia nei minimi…