Calciomercato Juve | Pellegrini la chiave per arrivare a Milinkovic-Savic

Tutto Juve

Laha bisogno di un dg piu sportivo. Un ex calciatore potrebbe dare altri vantaggi in termini ... Come raccolto da.it, l'addio dell'argentino a gennaio è da escludere. Mossio a Tv ...Gli obiettivi dei Red Devils hanno però costi importanti e, secondo Sport in Spagna sono la stella dell'Olanda e del PSV Gakpo , l'esterno americano in uscita dal Chelsea e obiettivo di Milan e... Di Maria, le tre possibili opzioni per il futuro Nei pareri proposti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la Superlega non appare come una «lega separatista», ma come una rivale che ...Sconfitta importante al progetto Superlega, portato avanti da Juventus, Real Madrid e Barcellona, da parte della Corte Giustizia UE.