Turchia | condannato a oltre due anni il sindaco di Istanbul che si oppone a Erdogan | «Decisione vergognosa | faremo appello»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Due, sette mesi e quindici giorni di carcere. È il verdetto emesso dal tribunale turco che oggi, mercoledì 14 dicembre, nei confronti deldiEkrem ?mamo?lu, bandendolo anche dall’attività politica. Considerato il principale rivale del presidente turco Recep Tayyip Erdo?an alle presidenziali previste per giugno 2023 in, ilè stato ritenuto colpevole di «insulto a pubblico ufficiale» per aver definito nel 2019 «sciocchi» i membri del Consiglio elettorale supremo dellache aveva annullato le elezioni nella città sul Bosforo dopo la vittoria – per qualche decina di voti – di ?mamo?lu sul candidato del partito Akp del presidente, l’ex premier Binali Yildirim. In quell’occasione il Comitato aveva deciso di organizzare ...