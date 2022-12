Tennis | Holger Rune premiato dalla ATP | Newcomer of the Year | tre tornei vinti e top-10

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)è statoATP come “of the”, il riconoscimento ufficiale che l’Associazioneti Professionisti riserva al nome nuovo della stagione. Il danese ha meritato il titolo per aver vinto tredel massimo circuito internazionale e per essere entrato nella top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera. Il 19enne si è imposto al Masters 1000 di Parigi (battendo Novak Djokovic in finale), dopo aver festeggiato neiATP 250 di Monaco e Stoccolma (sue primi affermazioni). Il nordico ha tra l’altro raggiunto i quarti di finale al Roland Garros e il terzo turno agli US Open.ha avuto la meglio sugli altri nominati: Jack Draper, Jiri Lehecka, ...