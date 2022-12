Tangenti | Giorgi parla ai magistrati belgi | “Tutti i segreti del Qatargate”

L'udienza preliminare Kaili,, Panzeri e Niccolò Figà - Talamanca comunque si presenteranno ... Non ha nulla a che fare con ledel Qatar", ha dichiarato l'avvocato Michalis ...Il collaboratore interrogato per ore: "Ha fornito dettagli". La compagna: "Io innocente". Prima degli arresti il ricevimento di alcuni parlamentari ...Avrebbe ammesso alcuni episodi Francesco Giorgi, il compagno dell’ex vicepresidente del parlamento europeo Eva Kaili, travolta dallo scandalo “Qatargate”, che ha portato anche ...Il lettone Eldar (non indagato) e il via libera ai cittadini del Qatar nella Ue. Il ruolo di Carlo Bittarelli, italiano originario di Losanna, pure lui proveniente dagli ex Democratici di sinistra ...