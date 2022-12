Smartphone Samsung | probabile addio definitivo ai chipset Exynos

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il business deglidiè gestito dalla divisione Mobile eXperience (MX) dell’azienda, mentre isono progettati da System LSI, una divisione completamente diversa. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, la divisione business deglidel colosso di Seul ha formato un team completamente nuovo per la progettazione e lo sviluppo dei propri, il che significa che potrebbe non utilizzare i chipdi System LSI in futuro.MX avrebbe formato un nuovo team per sviluppareper. Apparentemente, il nuovo gruppo è stato creato in modo che il team di sviluppo deglipotesse progettare i propri processori piuttosto che ...

Il business deglidiè gestito dalla divisione Mobile eXperience (MX) dell'azienda, mentre i chipset Exynos sono progettati da System LSI , una divisione completamente diversa. Stando a quanto ...vivo X Fold+: lopieghevole si evolve In Europa il mercato deglipieghevoli è saldamente in mano a, unico produttore a proporre ben due modelli. vivo X Fold+ va a ...A causa della crisi affrontata fra 2021 e 2022, Samsung starebbe cambiando il team Exynos per tornare a essere competitiva.Abbiamo provato in esclusiva per voi i nuovi Vivo X Fold+ e iQOO 10 Pro, device destinati alla Cina ma di passaggio in Italia.