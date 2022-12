NFT | cosa potrebbe succedere nel 2023

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’incredibile entusiasmo per gli NFT che aveva caratterizzato l’enorme crescita del settore nel 2021, già nel primo trimestre del 2022 aveva fatto sorgere qualche interrogativo, in particolar modo se ci si trovava di fronte ad una bolla speculativa pronta ad esplodere. Nonostante un contesto economico decisamente complicato, gli NFT hanno continuato a sorprendere il mercato, soprattutto con riferimento alle Utilities. Il massiccio calo degli NFT Il massiccio calo, pari al 25%, in termini di USD scambiati tra il primo trimestre e il secondo trimestre 2022, ha fatto ritenere che il settore fosse entrato in una nuova fase, più al riparo dai riflettori sempre puntati a cui era abituato nel 2021. Nel secondo trimestre 2022 si è registrato un utile netto di US $ 460M, con una diminuzione rispetto al I trimestre 2022 di US $ 2,3 B, dove il mercato secondario rimaneva predominante con quasi ...