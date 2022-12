Mondiali calcio | super Messi | l' Argentina batte la Croazia 3 - 0 e vola in finale

Se i commentatori della Rai, Marchisio e Adani, senza il beneficio del dubbio s'incaricano di certificare la correttezza della decisione, sottoterra non finisce solo la credibilità del, ma ...FRANCIASe la semifinale di un Mondiale è condizionata da un fallo da rigore nettissimo, spudoratamente giudicato come fallo dell’attaccante, peraltro ammonito, senza che il Var abbia nulla da dire, e neanche ...L’ex tecnico nerazzurro voleva il bosniaco per lanciarli insieme nell’attacco dell’Inter: ora la possibilità è concreta ...