Lazio | Luis Alberto tra gol e futuro | Carico per la ripresa

ROMA - Dalla Spagna, ogni giorno, rimbalzano voci di mercato suAlberto. Lui risponde sul campo: gol alla prima amichevole dellain Turchia. Tiro rasoterra da fuori e 2 - 1 al Galatasaray. Un segnale forte per Sarri e tutto l'ambiente. Atletico Madrid, ...Alberto e Sarri, la tregua potrebbe arrivare almeno a fine di questa stagione: il mago non verrà ceduto al netto della prova contro il GalatasarayAlberto e Sarri, la tregua potrebbe arrivare almeno a fine di questa stagione: il mago non verrà ceduto al netto della prova contro il Galatasaray. Secondo quanto riportato ...In merito alle amichevoli di ieri di Milan e Lazio, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Milan ko con l’Arsenal, vince la Lazio". A Dubai i rossoneri hanno ...Al momento non sono arrivato offerte ufficiali, ma Lotito vorrebbe una cifra intorno ai 20 milioni per liberarsi di Luis Alberto. Per ora si tratta solo di ipotesi, ma la situazione tra Luis Alberto e ...