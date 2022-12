Chi è Fiorenza Pieri?

ilmattino.it

... che lo porta ad avere alcuni dubbi sul ragazzo e susia davvero. Puntata in onda Venerdì 23 ...si lascia scappare una battuta su Flavia e mette in allarme Ferdinando , che comincerà a ...Sul palcoCalogero sarà accompagnata dalla chitarra battente di Marcello Vitale, dalla ... dipingerà durante il concerto una madonna nera che potrà poi essere liberamente completata dalo ... Fiorenza Calogero è «Donna Madonna» al Museo della Moda di Napoli Un doppio viaggio fatto di musica – con i canti devozionali dedicati alla Madonna- e di parole, con i versi a tema di autori come De Simone ed Erri De Luca: è questa l’anima di DonnaMadonna, il concer ...Un doppio viaggio fatto di musica, con i canti devozionali dedicati alla Madonna, e di parole, con i versi a tema di autori come De Simone ed Erri De Luca: è questa l’anima ...