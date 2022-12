Il Post

...rappresentante degli istituti scolastici,ex rappresentate,parte della Consulta e del ... con la guida diDika che li coordina, sono determinati ad andare avanti. " Andremo a ...è Antonio Panzeri La carriera politica di Panzeri ruota attorno al mondo del sindacato e della ... oltre all'ex primo ministro franceseCazeneuve. Fatti Corruzione all'Europarlamento, ecco ... Chi è Bernard Arnault Musk perde lo scettro di più ricco del mondo mentre trasforma Twitter in un'arena pubblica planetaria senza alcun controllo Elon Musk lascia a Bernard Arnault la corona del più ricco. Elon Musk non è ...Elon Musk ha perso la corona. Il CEO di Tesla non è più l'uomo più ricco del mondo, secondo Forbes. Di recente le azioni della sua società sono scese del 6,27% (a pesare anche il discusso acquisto di ...