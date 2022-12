WINDTRE e Telit siglano un’intesa strategica per offrire soluzioni avanzate IoT

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dicembre 2022 –, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nella connettività fissa, e, società leader internazionale nei prodotti,e servizi per Internet of Things (IoT),un Memorandum d’Intesa per avviare una partnership finalizzata all’offerta IoT rivolta alle grandi aziende e alla PA. L’accordo consente aBUSINESS di accelerare lo sviluppo della propria offerta IoT per rispondere alla crescente domanda dicon i più elevati livelli di innovazione in ambito Smart City, Smart Utilities, Smart Agricolture e Smart Factory. La partnership intende sviluppare una forte sinergia commerciale in grado di mettere a fattor comune l’infrastruttura e le competenze di entrambe le società. ...

CorCom

ha siglato un memorandum d'intesa con, società internazionale leader nel campo dell'Internet of Things (IoT), per l'avvio di una partnership finalizzata all'offerta di servizi IoT alle ..., societa' attiva nei prodotti, soluzioni e servizi per Internet of Things (IoT), hanno siglato un memorandum d'intesa per avviare una partnership finalizzata all'offerta IoT rivolta ... IoT, alleanza WindTre-Telit per l'innovazione in aziende e PA WindTre e Telit hanno siglato un Memorandum d'Intesa per avviare una partnership finalizzata all'offerta IoT rivolta alle grandi aziende e alla PA.(Teleborsa) - WINDTRE ha siglato un memorandum d'intesa con Telit, società internazionale leader nel campo dell'Internet of Things (IoT), per l'avvio di una partnership finalizzata all'offerta ...