Venezia | su una chiatta spunta tir con l’effige di Mussolini e la scritta “Duce” La sorpresa dei passanti | “Non ci credo” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un camion condisulle portiere e la” sul frontale è apparso stamattina a, posizionato su unada trasporto, davanti all’hotel Bauer. Il tir, che probabilmente appartiene a un fornitore, è stato notato da molti,ni e turisti, proprio per la sua posizione, davanti al celebre hotel e quasi accanto alla Basilica della Salute. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti, perché ci potrebbero essere gli estremi per valutare una denuncia di apologia di fascismo. Tra i primi a protestare, la segretaria del Pd di, Monica Sambo: “Uno sfregio a– ha detto – che non si comprende come sia potuto accadere… è una vergogna inaccettabile e non si ...