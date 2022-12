Ue | Meloni | “Avanti unita in sostegno a Kiev | non cambiamo idea”

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia, oggi, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 alla Camera. “La storia ci ha insegnato che non ci sono benessere e sviluppo dove non ci sono pace e libertà e per questo riteniamo che l’Ue debba continuare ad esserenelall’Ucraina contro l’aggressione russ. Le nostre convinzioni non mutano”, spiega la premier, sottolineando che “il governo ribadisce il”. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 alla Camera. "La storia ci ha insegnato che non ci sono benesser ...