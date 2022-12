Ucraina | Baerbock | ' A Putin non consentiremo di spezzare gli ucraini con il gelo'

(Di martedì 13 dicembre 2022) Guerra in, la Germania continua a sostenere Kiev. "La Germania ha promesso altri 50 milioni di euro in aiuti invernali per l'vuoleglicon le sue tattiche ...

Globalist.it

Ucraina: dopo la conferenza di Parigi, sarà donato più di un miliardo di euro in donazioni al paese in guerra.Emmanuel Macron ha inaugurato la Conferenza in sostegno dell'Ucraina in programma a Parigi: "La comunità internazionale aiuterà Kiev a resistere durante l'inverno" ...