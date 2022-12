Reddito di cittadinanza e Universal credit inglese | due concezioni e due mondi diversi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) di Angelo Lo Verme Come tutti sappiamo ildi, introdotto in Italia con il decreto legge n. 4 del 28 gennaio del 2019 dal Governo Conte 1, è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale di cui beneficiano circa 1,2 milioni di famiglie. Una misura sociale che con nomi e forme simili esiste ed esisteva già da tempo in tanti altri Paesi del globo. Eppure in Italia è un argomento che divide profondamente tra quelli che lo considerano una misura sociale indispensabile e quelli che ne considerano soltanto le storture che, purtroppo, inevitabilmente da noi accadono – come per ogni altra iniziativa del resto, poiché il solito furbetto escogita subito l’espediente per approfittarne. Purtroppo si confonde lo strumento con l’uso che se ne fa. E’ come per un bisturi che in ...