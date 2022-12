Qatar 2022 | Argentina in finale per la sesta volta nella storia

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) –inin un Mondiale per la. Ha raggiunto ladella Coppa del Mondo cinque volte, 1930, 1978, 1986, 1990, 2014. Due le vittorie, nel 1978 in casa contro l’Olanda per 3 a 1 e nel 1986, 3 a 2 contro la Germania Ovest. Le sconfitte: nel 1930 per 4 a 2 contro l’Uruguay, nel 1990 per 1 a 0 contro la Germania, nel 2014 stesso risultato contro lo stesso avversario, ancora 1 a 0 per la Germania. Domenica, laoccasione, contro la vincente di Francia-Marocco, la seconda semiche si gioca domani. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tag24

L'arbitraggio di Daniele Orsato oggetto di forti critiche non solo in Croazia ma anche in Inghilterra: su ITV tre ex giocatori di altissimo livello come Roy Keane, Ian Wright e Gary Neville si sono ...Il mondiale inha la prima finalista, è l'Argentina di Scaloni e di Messi, che ha battuto in semifinale la Croazia, mai davvero pericolosa e lontana parente della squadra tenace e cinica ammirata finora. La ... Stadi Qatar 2022, quale sarà il loro destino Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...in questa attesa semifinale tra Argentina e Croazia il cronista Stefano Bizzotto ha commentato con un filo di voce. Il dettaglio non è sfuggito.