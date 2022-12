Ndrangheta | maxiblitz contro due cosche e il clan Spada

(Di martedì 13 dicembre 2022) Undei Carabinieri ha colpito stamane 76 persone per ordine del Tribunale di Reggio Calabria della Dda in 16 provincie italiane. Si tratta di un duro colpo per laperchè quasi tutti i destinatari delle misure cautelari sono affiliati ai Bellocco di Rosarno, ai Lamari-Rosa-Pesce della piana di Gioa Tauro. Due persone sono invece sono deldi Ostia. Diversi sono i reati contestati tra cui l’associazione mafiosa. In particolare l’indagine di Reggio calabria è partita nel 2019 e ha svelato secono gli inquirenti i nuoi assetti criminali delBellocco a Rosarno, ildei Carabinieri Carabinieri, font 1web.tvAssociazione mafiosa e concorso esterno, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsione, usura, ...

