Mazda MX - 5 percorre 1.000 miglia a impatto zero

QN Motori

è impegnata nel ridurre le emissioni di CO2 di ogni auto e ritiene che tutte le opzioni disponibili debbano essere utilizzate per raggiungere la neutralità carbonica. Le prestazioni, i consumi ...... l'arrivo il prossimo anno nella gamma della CX - 60 del nuovo motore benzina a sei cilindri in linea metterà ulteriormente in risalto l'esclusiva ed efficiente tecnologia di combustione di. ... La spider Mazda MX-5 percorre 1000 miglia a impatto zero ROMA (ITALPRESS) – Una Mazda MX-5 roadster con motore 2,0 litri da 184 CV, completamente di serie, ha stabilito un tempo di riferimento per un’auto alimentata da combustibili fossili a zero emissioni, ...Il viaggio evidenzia anche come i carburanti sostenibili potrebbero integrare l'approccio multi-solution di Mazda per raggiungere la neutralitàclimatica. Mazda è impegnata nel ridurre le emissio ...