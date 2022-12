Iran | impiccato all’alba un ragazzo di 23 anni

... questa mattina un giovane di 23 anni è morto, anche luiin piazza, il Governo islamico ... Occorre isolare il governo dell'che non ha più legittimità. Ma ci sono ancora interessi ......a Teheran per il crimine di "guerra contro Dio". L'agenzia legata alla magistratura iraniana, Mizan, ha pubblicato sul suo sito le foto dell'impiccagione pubblica., le autorità ...Il Consiglio comunale di Firenze ha ospitato Sanaz Partow, Aysan Ahmadi e Farideh Karam rappresentanti delle donne iraniane in Toscana che hanno testimoniato e aggiornato sulla situazione attuale in I ...A Mashad in Iran i fiori sulla tomba di Majidreza Rahnavard, impiccato lunedì dal regime. Il 23enne era accusato di aver ucciso due paramilitari durante le ...