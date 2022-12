Ilary Blasi e la confessione a Michelle Hunziker | «Una vendetta per Totti» Con Bastian è tutto vero?

(Di martedì 13 dicembre 2022)starebbe tramandocontro Francesco. Secondo alcune indiscrezioni divulgate da Dagospia la conduttrice televisiva vorrebbe tirare un brutto scherzo al suo ex marito e avrebbe parlato delle sue intenzioni con la cara amicanel corso dell’ultima vacanza trascorsa insieme a Saint Moriz. La confidenza Le due, da sempre molto amiche, avrebbero parlato a lungo della fine della relazione tra l’ex letterina e l’ex calciatore, e pare che, che non avrebbe mandato giù alcuni modi di, sarebbe intenzionata a vendicarsi. Il Pupone, dal canto suo, sembra aver voltato completamente pagina con la nuova compagna Noemi Bocchi, con la quale è ormai andato a convivere in una lussuosissima casa a Roma ...

Nuovi aggiornamenti sulla separazione trae Francesco Totti. L'ormai ex coppa più bella e amata d'Italia continua a far parlare di sé, anche se i diretti interessati sono distanti l'uno dall'altra centinaia di km. Il nuovo gossip ...ha detto definitivamente addio a Francesco Totti Guardando le foto con la nuova fiamma, parrebbe proprio di sì. Qualche giorno fa la conduttrice è stata paparazzata insieme a un uomo, ...Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è ormai una star di TikTok, dove è seguita da oltre 344 mila follower. Oggi è finita ancora una volta al centro ...La querelle Totti – Blasi sembra non sia destinata a finire a breve. Dopo borse, scarpe e rolex adesso potrebbe andare in scena un altro atto dello scontro tra i due vip visto che Ilary Blasi ha confe ...