Highlights e gol Arsenal-Milan 2-1 | Amichevole 2022 VIDEO

(Di martedì 13 dicembre 2022) Glie i gol di, match valevole per l’dei rossoneri a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A/2023, in cui gli uomini guidati da Stefano Pioli sono stati sconfitti dai Gunners mediante il punteggio di 2-1: a decidere sono le reti messe a segno da Martin Odegaard e Reiss Nelson; inutile il colpo di testa vincente di Fikayo Tomori nel finale. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu (46' Thiaw), Gabbia, Tomori, Pobega (46' El Hilali); Tonali, Vranckx (75' Bennacer); Saelemaekers (46' Diaz), Adli (75' Krunic), Rebic (75' Bozzolan); Origi (...Glie idi Arsenal - Milan , match valevole per l'amichevole dei rossoneri a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023, in cui gli uomini guidati da Stefano Pioli sono ...Il Milan affronta l'Arsenal in amichevole. La cronaca con gli highlights del match disputato martedì 13 dicembre per la Dubai Super Cup ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...