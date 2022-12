Ziliani | “Atalanta e Sassuolo con la Juve vittorie col contagocce È solo un caso?”

(Di lunedì 12 dicembre 2022)con lanon vincono quasi mai, Paoloanalizza il record sportivo delle sfide tra queste società. In un articolo su Il Fatto Quotidiano si mette in evidenza che “sono i magistrati di Torino” che dovranno “parlare, a proposito dell’inchiesta Prisma sullantus, di “partnership con società terze”(facendone i nomi:, Udinese, Sampdoria e Empoli limitatamente alla sola serie A), un pappa e ciccia che mette a forte rischio, a loro dire, la regolarità dei campionati alterando il principio dell’equa competizione, oggi vorrei parlarvi di qualcosa chein apparenza attiene a ciò: e poiché le querele, specie temerarie, sono sempre in agguato e nei tribunali ormai sono di casa, preciso subito che il fenomeno ...

