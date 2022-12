(Di lunedì 12 dicembre 2022) "Credo cheladel prossimo anno vedremo un'piùse non ci sarà uno schock imprevisto": lo ha detto alla Cbs Janet. La segretaria al Tesoro Usa ha ammesso che "c'...

Agenzia ANSA

"Credo che entro la fine del prossimo anno vedremo un'inflazione molto più bassa se non ci sarà uno schock imprevisto": lo ha detto alla Cbs Janet. La segretaria al Tesoro Usa ha ammesso che "c'è un rischio di recessione" ma a suo avviso "certamente non è qualcosa di necessario per abbassare l'inflazione". . 12 dicembre 2022...ha approvato il National Defense Authorization Act valevole per l'anno fiscale 2023 e che... La quale afferma che il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet, istruirà i ... Yellen prevede inflazione molto più bassa entro fine 2023 - Ultima Ora "Credo che entro la fine del prossimo anno vedremo un'inflazione molto più bassa se non ci sarà uno schock imprevisto": lo ha detto alla Cbs Janet Yellen. (ANSA) ...L’accordo raggiunto dai rappresentanti permanenti dei governi presso l’Ue (Coreper) prevede un tetto di 60 dollari al barile e fa seguito ...