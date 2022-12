Euronews Italiano

Si vailper Baby Gang e Simba La Rue i due trapper tra i protagonisti della sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorso in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida ......un decalogo di raccomandazioni che possono essere esaminate in tutti i dettagli e nel loro... complicati e costosii centri esperti. La dispersione geografica però non è solo un problema ... Verso il processo per i trapper Baby Gang e Simba La Rue MILANO, 12 DIC - Si va verso il processo per Baby Gang e Simba La Rue i due trapper tra i protagonisti della sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorso in via di Tocqueville, vicino a corso ...L’automobilista alla guida della Fiat Panda che ha travolto e ucciso David Guadagno rischia il processo per omcidio stradale ...