Università di Foggia | Concorso per 3 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’diha indetto unPubblico per selezionare 3 Figure Professionali come Ricercatore in vari settori concorsuali, il Personale citato sarà assegnato al Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo determinato della durata di trentasei mesi e definito. Bando diSi comunica che l'Universita' di, ha indetto selezione pubblica per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia ...