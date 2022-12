Ultime Notizie – Twitter | Musk vuole aumentare a 4 000 caratteri i tweet

Alla fine la nuova presidente del Perù, Dina Bouarte, ha deciso di cedere alla piazza e di indire nuove elezioni. Ma non è detto che questo basterà a placare le manifestazioni che sono scoppiate nei ...La promozione 'Sconti per le Feste' di Trony sta per concludersi, dopo nove giorni dal lancio sul sito della catena di distribuzione. Oltre al TV Panasonic OLED 55' in offerta , nella stessa ...ROMA - Il rientro in F1 dell'Honda appare sempre più realistico. Le power unit della casa giapponese sono in pista con Red Bull e Alpha Tauri, ma con nome Red Bull Powertrains, e i risultati degli ult ...(Teleborsa) - Carron Spa, holding del Gruppo a cui fa riferimento Carron Bau, annuncia l'avvio di una nuova operazione che rappresenta un unicum nel panorama dell'hotellerie italiano: un ...