Sicurezza stradale - Salvini | Revocare a vita patente a ubriachi e drogati

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Matteointerviene sui recenti fatti di cronaca che hanno interessato le strade italiane con numerosi incidenti mortali. "Dobbiamo intervenire sulle sanzioni, non tanto economiche e penali, ma in termini temporali. Diverse associazioni di vittime della strada chiedono la revoca adellanei casi più gravi. Chi si mette alla guida ubriaco marcio o drogato deve sapere che è un potenziale assassino. Quindi la sospensione dellaper due o tre anni o la revoca ava fatta", ha affermato il ministro dei Trasporti, in occasione della presentazione del Rapporto Dekra sulla. Servono interventi.ha proposto anche altri interventi. Dobbiamo intervenire sui punti, perché stando alle ...