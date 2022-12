Proteste in Perù | morti due sostenitori di Castillo

Il Post

Sono continuate lecontro la rimozione di Pedro Castillo dall'incarico di presidente: Dina Boluarte, che l'ha sostituito, ha proposto elezioni anticipate per il ...per anticipare le elezioni generali all'aprile 2024", ha detto Boluarte in un messaggio televisivo alla nazione, mentre il Paese è scosso dalleche finora hanno causato due morti. . In Perù ci sono state nuove proteste per chiedere le dimissioni del presidente Pedro Castillo