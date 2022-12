Musumeci | «C’è un preoccupante clima d’odio Chi è nelle istituzioni sia responsabile»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Passare dallo sgomento per i morti alla «prevenzione strutturale», ripensando il codice della Protezione civile. Nello, che della Protezione civile è ministro, insieme alle politiche per il Mare, illustra il suo programma per evitare che si ripetano tragedie come quelle di Ischia, che «è solo l’ultima delle centinaia di calamità che registriamo nell’ultimo decennio». «Siamo un popolo che soffre di amnesia: piangiamo i morti, contiamo i danni, ma il giorno dopo dimentichiamo il perché. Vorrei – spiega il ministro – che la prevenzione strutturale del territorio diventasse la priorità di ogni pubblica amministrazione. Individuare la fragilità e intervenire subito per mitigarne il rischio, coinvolgendo la popolazione in una capillare campagna di sensibilizzazione. Ogni cittadino ha il diritto di sapere se convive con il rischio». Il lavoro di ...