Meteo | in Lombardia progressivo rialzo termico | giovedì attese piogge

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - In, le correnti di aria fredda in quota, da nordoccidentali tendono a farsi via via più occidentali, con apporto di aria più mite che determinerà un aumento delle temperature nel corso della settimana. Secondo il bollettinodiffuso da Arpa regionale, fino a domani persiste uno strato freddo a ridosso del suolo in Val Padana occidentale, con possibilità di deboli ed intermittenti precipitazioni nel corso della giornata di domani e gelate diffuse. Da metà settimana, tuttavia, prenderà piede un flusso più meridionale a tutte le quote, con associato uned un incremento della probabilità di pioggia diffusa sul territorio nel corso di. Per il fine settimana appare probabile il ritorno a condizioni più stabili.

iLMeteo.it

Da martedì 13 in poi torneranno le piogge ovunque, ma anche la neve a quote molto basse sul comparto settentrionale, localmente fino in pianura traed Emilia e a quote medio/basse sull'...Le previsioniper i prossimi giorni Il freddo si farà sentire anche di giorno in quanto le ... localmente fino in pianura traed Emilia e a quote medio/basse sull'Appennino centrale. ... Meteo Cronaca diretta: (Video) Lombardia, Frana sulla Lecco-Ballabio, le immagini sono Impressionanti La nuova settimana si aprirà subito con un gran freddo su molte regioni del Paese e in seguito ci attendiamo l'arrivo di due perturbazioni con rischio neve anche in pianura.Tendenza meteo: giovedì intensa perturbazione al Centro-nord con ... Neve intorno ai 500-700 metri nelle vallate più settentrionali di Lombardia e Trentino Alto-Adige. Attenzione: a ridosso ...