(Di lunedì 12 dicembre 2022) E così è arrivato anche Emmanuel Macron: nella conferenza stampa congiunta del 1° dicembre alla Casa Bianca che ha preceduto il bilaterale con Joe Biden, il presidente francese ha dichiarato che «vogliamo costruire la pace, e una pace sostenibile significa il pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, ma allo stesso tempo una nuova architettura per garantire una pace sostenibile a lungo termine». Lo vogliamo tutti con lui, ma non è della pace che qui vogliamo parlare. Sostenibile esono il mantra del momento, il tributo allo Zeitgeist, la formula magica che legittima ogni pretesa, il passepartout che apre (qualche volta scassina) ogni porta. Soggetti pubblici e privati, aziende, organizzazioni di qualsiasi tipo, tutti si affannano a qualificare i propri progetti, le proprie iniziative, addirittura sé stessi, come ...

L'insostenibile pesantezza di chi usa a sproposito la "sostenibilità"