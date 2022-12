Gori per Bonaccini segretario Pd | chiama a raccolta i sindaci | “Con lui avremo finalmente voce”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “La candidatura di Stefanonasce dai territori e rappresenta,, l’occasione per dare spazio enel Partito Democratico agli amministratori locali. Per questo, come prima cosa, abbiamo promosso la sottoscrizione della candidatura da parte deie degli amministratori del PD e più in generale del centrosinistra”. Giorgionon l’ha mai nascosto: l’attuale presidente dell’Emilia-Romagna è per lui ilideale del Partito Democratico. Un endorsement chiaro e non a casoha scelto Bergamo per una delle sue prime tappe della campagna elettorale: venerdì 16 dicembre alle 21 sarà alla sala Alabastro del centro congressi, altro appuntamento che il primo cittadino bergamasco ha sponsorizzato in prima persona. Il primo cittadino ...