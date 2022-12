Fusione nucleare | primato storico Usa Raggiunto il guadagno netto di energia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Martedì pomeriggio la segretaria statunitense all’Jennifer Granholm e la sottosegretaria alla sicurezzaJill Hruby annunceranno “un’importante scoperta scientifica” al Lawrence Livermore National Laboratory, sede della National Ignition Facility. Il dipartimento non ha voluto fornire ulteriori dettagli sui risultati del centro di ricerca californiano. Peccato che qualcuno abbia già spifferato l’evento alla stampa – ed è un passo in avanti notevole nel campo della. Secondo quanto raccontato al Financial Times, gli scienziati della Nif avrebberouno degli obiettivi-chiave nel cammino verso il “sacro Graal”: produrre piùdi quanta non se ne sia immessa nel reattore, passo fondamentale per la fattibilità (anche commerciale) della ...

... in California, hanno completato un ambizioso esperimento in cui potrebbero aver raggiunto una nuova quantità record di energia da, generandone più di quanta sia stata prodotta . Il ...Usa verso la svolta nella. Il dipartimento statunitense dell'Energia annuncerà nella giornata di domani, martedì 13 dicembre, in una conferenza stampa, che gli scienziati sono stati in grado, per la prima ...Gli Usa verso la svolta nella produzione di energia nucleare. Il dipartimento statunitense dell'Energia ha in programma di annunciare ...