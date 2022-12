Black Panther | Wakanda Forever | Letitia Wright spiega il legame tra la scena post-credit e Chadwick Boseman

... Elvis Brendan Fraser, The Whale Hugh Jackman, The Son Bill Nighy, Living Jeremy Pope, The Inspection Miglior attrice non protagonista in un film Angela Bassett,: Wakanda Forever Kerry ...... A Knives Out Mystery Top Gun: Maverick Best Score The Batman The Fabelmans The Northman Guillermo del Toro's Pinocchio Women Talking Best Original Song 'Life Me Up' -: Wakanda Forever '...Il regista ha raggiunto un importante record personale al livello di box office, finora ottenuto solo da James Cameron e pochissimi altri.L’attrice Angela Bassett ha ricevuto una nomination ai Golden Globes per la sua interpretazione della Regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever, il sequel Marvel Studios diretto da Ryan ...