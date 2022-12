Bankitalia | tassi mutui balzano al 3 | 23% | frenano i depositi

Borsa Italiana

Balzo deisui nuovi mutui alle famiglie a ottobre, a seguito delle decisioni della Bce. Come si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia,di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) si sono collocati al 3,23 per ...Alzare ioggi significa che la Bce opagano alle banche un 2% e poi se continuano ad alzarli anche un 3% o 4% su centinaia di miliardi depositati presso la Banca Centrale per effetto ... Bankitalia: tassi su mutui salgono al 3,23% a ottobre, su prestiti imprese 2,54% ROMA, 12 DIC - Balzo dei tassi sui nuovi mutui alle famiglie a ottobre, a seguito delle decisioni della Bce. Come si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia, tassi di interesse sui prestiti erogati ...ROMA (ITALPRESS) – A ottobre, secondo i dati della Banca d’Italia, i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del SistemaEuropeo delle Banc ...