“Avevo paura che mi sparassero” | Daniele Dal Moro fa una confessione choc sul suo passato

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 12 dicembre 2022)Dalè tornato a parlare del suoed in queste ore si è sfogato con alcune inquiline. La vita del Vippone è stata caratterizzata anche da momenti non semplici e durante un momento di confidenza con Nikita ha rivelato aspetti davvero clasi del suoDalsi apre sul suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.