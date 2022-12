Argentina | Bertoni su Lautaro | Quel rigore decisivo può averlo sbloccato

Incontinua a tenere banco la questione Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter risulta ... il campione del mondo argentino nel 1978 Daniel: "Quel pallone pesava tantissimo e lui ha ...Sono tanti i Mondiali in cui la Nazionaleha fatto da protagonista come quello del '78 di cui fu protagonista tra gli altri Daniel, storico centrocampista di Napoli e Fiorentina, ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Le parole di Daniel Bertone, campione del mondo con l’Argentina nel 78: «Sentiamo qualcosa di speciale nell’aria qatariota» Daniel Bertoni, ex di Fiorentina, Napoli e Udinese, ma soprattutto campione ...