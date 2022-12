17esima giornata Serie B 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nella, la capolsta Frosinone viene blocvata sul proprio campo dal PILisa(0-0) , consentendo alla Reggina, vincente a Como(0-1), di portarsi a -4. Dietro gli amaranto, c’è il Bari, che travolge il Modena(4-1), mentre vengono bloccate sul pari il Genoa ad Ascoli(0-0), la Ternana dal Sudtirol(0-0) e il Palermo dalla Spal(1-1). Bene, invece, il Cagliari sul Perugia(3-2), cosi come Benevento e Venezia, che proseguono nella loro risalita dalla zona playout battendo rispettivamente Cittadella(1-0) e Cosenza(2-0).: I RISULTATI ASCOLI-GENOA 0-0 CAGLIARI-PERUGIA 3-2 BARI-MODENA 4-1 BENEVENTO-CITTADELLA 1-0 BRESCIA-PARMA COMO-REGGINA ...

Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone E Nelladel girone E di Serie D, pareggio senza reti tra Città di Castello e Orvietana, con gli ospiti che muovono la classifica pur restando sempre ultimi nel girone. Per la squadra di ...Calcio 2022 - 2023 Eccellenza Umbria Nelladel campionato di Eccellenza, pareggio pieno di gol nel big match tra Ellera e Narnese, con il Sansepolcro che espugna Foligno al temrine di una goleada. Vittoria esterna del Branca ...ASCOLI – Pochi gol e tanti pareggi. È andata in archivio anche la 17esima giornata nel campionato di calcio di Serie B. O quasi, visto che mancano all’appello ancora tre partite: due sono in programma ...Un punto: questo il bottino del Sudtirol nella 17a giornata di Serie B. Al Druso gli altoatesini pareggiano a reti bianche contro la Ternana: dopo aver interrotto la striscia di 12 risultati utili ...