Ultime Notizie Roma del 11-12-2022 ore 10 | 10

(Di domenica 11 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in le trattative in corso per l’acquisto di una villa a Cervinia vacanze da sogno per fine anno è numero di regali e Benefit Ricevuti da dire per ottenere dei benefici si allarga e spuntano nuovi particolari del Qatar la presunta corruzione Unione Europea prevede il centro Antonio Panzeri ex europarlamentare del segretario della Camera del Lavoro di Milano sabato è scattato l’arresto per la moglie Maria con leoni per la figlia Silvia secondo gli inquirenti belgi le donne Infatti non solo sarebbero state a conoscenza delle operazioni di Angelica ma avrebbero avuto un ruolo attivo in Qatar modello per il mondo arabo Qatar che abolito la cacca la fa ovvero un istituzioni giuridiche utilizzata per monitorare i lavoratori stranieri impiegati Specialmente nel settore edilizio del ...