“Tecnologia solidale – Donne e uomini che cambiano in meglio il presente” | partecipa Ascani

EconomyUp

Infine '', cioè le modalità attraverso le quali il buon uso dellacambia in meglio la vita delle persone', spiega Palmieri che nella sua attività si avvale del supporto ...... lae la sostenibilità delle filiere produttive. Una proposta fieristica trasversale e ... - A Roncade non perdetevi il Concerto di Natale per l'AIDO per una serata, così come a ... Dalla tecnologia solidale all’inclusive business: il valore della sostenibilità ROMA – Martedì 13 dicembre alle ore 16, presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, si svolgerà il convegno “Tecnologia solidale – Donne e uomini che cambiano in meglio il presente”. Apre i lavori ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...