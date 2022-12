Sylvester Stallone e la malattia che uccise suo figlio | Non c' è dolore più grande

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una carriera costellata di successi ed enormi soddisfazioni personali, ma la vita diè stata sconvolta da unstrazianteè uno degli attori più iconici del cinema mondiale. Una carriera, la sua, ricca di successi e traguardi. Tale che nonostante l'attore abbia raggiunto un'età avanzata (76 anni compiuti lo scorso luglio) l'attore continua ad essere tra gli artisti più scritturati di Hollywood.in particolare torna al successo grazie a Tulsa King, la serie tv in cui recita da protagonista, disponibile su Paramount+. Ed è già stata confermata la seconda stagione. L'intramontabile John Rambo, quindi, continua a far breccia nel cuore degli spettatori, che non si stancano della sua particolarissima recitazione e del suo volto che 'spacca ...

Vanity Fair Italia

