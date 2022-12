Sparatoria Roma | il testimone | «Aveva due caricatori pieni e altre cartucce | poteva essere una strage» – Il video

(Di domenica 11 dicembre 2022) Diverse persone sono intervenute nonappena sentiti gli spari e le grida per fermare Claudio Campiti, il 57enne entrato questa mattina, 11 dicembre, in un bar di zona Colle Salario aper irrompere nella riunione di condominio in corso sparando all’impazzata. L’intervento di quelle prime persone ha con ogni probabilità scongiurato un bilancio ancora più grave dell’atto criminale. Lo racconta in undiffuso dall’agenzia Ansa uno dei primi cittadini intervenuti, ancora sconvolto dall’accaduto. «Ho provato a saltargli addosso, ma già altri 4 o 5 gli si erano buttati contro. Mi sono girato per cercare di aprire la porta e far uscire la gente», mentre Campiti – prosegue il racconto – continuava a sparare nonostante fosse già stato aggredito da altri presenti. Impossibile contare il numero di colpi di pistola partiti. Ma certamente l’uomo era armato ...

Quattro feriti tra cui una donna di 50 anni gravissima. E' il bilancio, in termini di feriti, dellaavvenuta in via Monte Giberto questa mattina a. La donna, ferita al cranio, è ricoverata all'ospedale Sant'Andrea "in gravissime condizioni, è in prognosi riservata ed è stata .... La testimonianza Luciana Ciorba, vicepresidente del Consorzio Valleverde.Claudio Campiti, 57 anni, era in continua e feroce lite con il consorzio Valleverde contro i cui amministratori ha sparato. La pistola sottratta a un poligono di tiro, la casa non ultimata dove abitav ...L’autore della sparatoria è un uomo di 57 anni, Claudio Campiti: ha estratto la pistola e ha fatto fuoco uccidendo tre donne: Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. Dei quattro fe ...