Sparatoria a Roma durante una riunione di condominio. Uccise tre donne

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 11 dicembre 2022)stamane a, in via Monte Giberto, nel quartiere Fiden. Un uomo ha fatto irruzioneunadi, in corso in un sala attigua a un bar, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco e provocando la morte di tree il ferimento di altre quattro. Il 57enne Claudio Campiti è stato arrestato adopo aver ucciso treunadiL’uomo è un 57enne, Claudio Campiti, che nel corso delladi, per motivi ancora da accertare, ha estratto la pistola e ha fatto fuoco uccidendo tre: Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. “È entrato nella sala, ha chiuso ...