Sci Alpino | Lucas Braathen vince lo Slalom in Val d' Isère

Il migliore azzurro è stato Tobias Kastlunger in decima posizione VAL D'ISERE (FRANCIA) - Lucas Braathen ha vinto lo Slalom in Val d'Isere (Francia) didopo una splendida seconda manche. Il norvegese ha chiuso la garav con il tempo complessivo di 1'38"14 precedendo l'austriaco Manuel Feller di 84 centesimi. Sul gradino più basso del podio ...Quattro le azzurre qualificate per la seconda manche SESTRIERE - Petra Vlhova è in testa dopo la prima manche dello slalom di Sestriere. Il suo tempo è stato 58"51, 24 centesimi meglio del tempo di ... Calendario sci alpino oggi: orari domenica 11 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile della Val d'Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...A comunicarlo sui propri canali social è il soccorso alpino. Dopo le operazioni dei sanitari sul posto il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Trento. L'intervento ...